На чемпионат мира по воркауту в Псков впервые съедутся атлеты со всего мира

В субботу, 24 августа, в Пскове впервые пройдёт силовой Чемпионат мира по воркауту, участниками которого станут около полусотни атлетов из более чем 18 стран. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Псков представят спортсмены сообщества Street Workout Pskov.

Участники предстоит соревноваться в силовом этапе и на выносливость. В последнем будут бороться не только мужчины, но и девушки. Победителям турнира будет присвоено звание чемпиона мира по силовому воркауту.

Соревнования пройдут по адресу: улица Воеводы Шуйского, 9.

Начнётся турнир в 13:00.

Отметим, что чемпионат проходит при поддержке главы региона Михаила Ведерникова и проектного офиса «Команда 2018».