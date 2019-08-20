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Общество

Журналисты назвали ведущие темы недели для Псковской области

20 августа 2019 года, 09:20

Ключевые темы недели выделили журналисты псковских СМИ. Особо выделено выделение почти 1 млрд рублей для дорожной отрасли региона, разработку пакет мер поддержки педагогов, замену генеральных планов мастер-планами. Значительное внимание уделено включение Печор в перечень моногородов России. На данный момент такого рода городам предоставляются особые меры поддержки федерального центра. Сегодня их 119: возможность создания территорий опережающего развития для привлечения инвесторов, строительство инфраструктуры под инвестпроекты на условиях софинансирования 95 к 5 процентам, льготные займы. К примеру, с 2019 года открыта возможность займов под 0% годовых на сумму от 5 до 250 млн рублей для малого и среднего бизнеса.

Есть и еще одна тема, которую выделили обозреватели Псковского агентства информации, - это создание центра развития молодежи «Лофт». Предполагается, что это будет первый объект подобного уровня в регионе - несколько залов для концертов и кинопоказов, игровая, переговорная и рабочая комнаты, арт-пространство и открытая кухня. Кроме того, на его базе откроется туристический центр, кофейня и музей киностудии «Ленфильм».

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