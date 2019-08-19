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Общество

Компания «Экопром» за один раз вывезла мусор после «Медового фестиваля» в Пскове

19 августа 2019 года, 17:01

Более 11 кубометров мусора вывезла компания «Экопром» с праздничных площадок «Медового фестиваля» в Детском парке Пскова. Об этом пишет Псковское агентство информации.

«На мероприятии дополнительно были установлены пять контейнеров емкостью по одному кубическому метру и один бункер емкостью шесть кубометров», - сообщил директор предприятия Сергей Пайст.

По его словам, отходы из контейнеров удалось вывезти за один раз.

«Мусора в парке было не так много, поэтому дополнительные вывозы не потребовались», - отметил он.

Напомним, 17 августа в Детском парке Пскова в 9-й раз проходил «Медовый фестиваль», собравший 32 пчеловода со всей Псковской области.

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