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Происшествия

Четыре человека из Петрозаводска пострадали в ДТП под Себежом, в том числе двое детей

19 августа 2019 года, 16:56

Семья из Петрозаводска попала в ДТП в Себежском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Авария произошла на 52 километре трассы «Опочка – Полоцк». Женщина за рулём «Киа Сид», выезжая со второстепенной дороги, не пропустила на перекрестке большегруз «Скания» и врезалась в него.

В результате происшествия пострадали пассажиры легковушки, в салоне которого находились четыре человека, среди которых были 5-летний мальчик и 13-летняя девочка.

Сейчас пострадавшие госпитализированы. Предварительно у них пострадавших диагностированы травмы головы и перелом ключицы у девочки. Водитель большегруза травм не получил.

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