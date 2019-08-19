На продолжение строительства соцгородка в Пскове выделят ещё 250 миллионов рублей

Министерство труда, социальной защиты и правительство России поддержало строительство социального городка в Пскове и выделит на эти цели почти 250 миллионов рублей. Средства поступят в регион в ближайшие два года. Об этом на своей страничке в «Инстаграм» сообщил губернатор Михаил Ведерников.