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Общество

На продолжение строительства соцгородка в Пскове выделят ещё 250 миллионов рублей

19 августа 2019 года, 15:46

Министерство труда, социальной защиты и правительство России поддержало строительство социального городка в Пскове и выделит на эти цели почти 250 миллионов рублей. Средства поступят в регион в ближайшие два года. Об этом на своей страничке в «Инстаграм» сообщил губернатор Михаил Ведерников.

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Публикация от Михаил Ведерников (@m.v_007)

По его словам, сейчас в соцгородке построено три жилых комплекса для маломобильных групп и граждан пожилого возраста, центральное административное здание с блоком бытового обслуживания.

«Впереди строительство ещё двух домов, отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство территории», - отметил глава региона.

«Социальный городок – это альтернативная модель учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, и пока, пожалуй, - единственная в своем роде в России», - подчеркнул Михаил Ведерников.

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