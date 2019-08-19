На продолжение строительства соцгородка в Пскове выделят ещё 250 миллионов рублей

Министерство труда, социальной защиты и правительство России поддержало строительство социального городка в Пскове и выделит на эти цели почти 250 миллионов рублей. Средства поступят в регион в ближайшие два года. Об этом на своей страничке в «Инстаграм» сообщил губернатор Михаил Ведерников.
По его словам, сейчас в соцгородке построено три жилых комплекса для маломобильных групп и граждан пожилого возраста, центральное административное здание с блоком бытового обслуживания.
«Впереди строительство ещё двух домов, отделка помещений, монтаж внутренних инженерных сетей и благоустройство территории», - отметил глава региона.
«Социальный городок – это альтернативная модель учреждений социального обслуживания пожилых людей и инвалидов, и пока, пожалуй, - единственная в своем роде в России», - подчеркнул Михаил Ведерников.