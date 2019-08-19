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Общество

В 2020 году Псковская область примет участие в автопробеге, посвященном Дню Победы

19 августа 2019 года, 14:22

Псковская область в 2020 году станет участницей автопробега, посвященного 75-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Пятый этап автовеломарша пройдёт в российских городах в рамках акции «И помнит Мир, спасённый».

За предыдущие четыре этапа участникам проекта удалось преодолеть 23 тысяч километров, находясь в пути 96 дней. За минувшие четыре года автовеломарш принимали в 102 населенных пунктах России.

Старт автовеломарша запланирован на 5 апреля. Финиш участников мероприятия состоится 9 мая. В общей сложности весь пробег займет 36 дней. Участниками пройдут более 11 тысяч километров по городам-героям России, Республики Беларусь и Заполярья.

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