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Спорт

В псковском лицее «Развитие» 21 августа откроют специализированный зал для занятий самбо

19 августа 2019 года, 12:34

Школьный зал самбо откроется в Пскове в рамках форума «Дни самбо в Псковской области», который пройдет 21 августа. Основные события пройдут на площадках спортивно-развлекательного парка «Простория» (Иркутский переулок, дом 2). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Торжественная церемония открытия специализированного зала самбо пройдет в лицее «Развитие» Пскова. Такой же зал для самбо в ближайшем будущем откроется в средней школе № 1 Великих Лук.

В работе форума примет участие делегация Всероссийской федерации самбо во главе с президентом федерации Сергеем Елисеевым, руководитель федерального ресурсного центра инноваций и развития образования «Открытый мир самбо» Елена Ломакина, представители органов законодательной и исполнительной власти региона, тренеры и спортсмены Псковской области.

Отметим, форум проводится при поддержке губернатора Псковской области Михаила Ведерникова

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