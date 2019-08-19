Известна программа форума «За ЗОЖ», который впервые пройдёт в Пскове с 23 по 25 августа

В псковской «Простории» (Иркутский переулок, дом 2) с 23 по 25 августа впервые пройдет профессионально-общественный форум «За ЗОЖ». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Ожидается, что форум посетят более 500 человек, представляющих более 60 субъектов России.

Участниками круглых тематических столов станут глава региона Михаил Ведерников, председатель патриаршего совета по культуре, сопредседатель Церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Леонид Варламов и митрополит Псковский и Порховский Тихон, а также представители общероссийской общественной организации поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело».

Подробную программу форума вы можете скачать по этой ссылке.

В рамках форума пройдет Всероссийская практическая конференция «Современные подходы, технологии, модели и практики по формированию у детей и обучающейся молодежи устойчивых навыков и компетенций здорового образа жизни и молодежная АНТИконфереция «Вместе ЗДОРОВО шагать!».

Отдельная программа в рамках форума подготовлена для лидеров молодежного движения.