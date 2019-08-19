Обновлённый пищеблок заработает в детском саду «Искорка» с началом нового учебного года

Официальную приёмку к новому учебному году прошли образовательные учреждения Овсище. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В детском саду №28 «Искорка» сейчас идёт капитальный ремонт пищеблока. В планах замена всех инженерных сетей в помещениях пищеблока, косметический ремонт и закупка нового оборудования.

«К началу нового учебного года все работы завершатся, и пищеблок будет запущен в работу», - сообщила комиссии заведующая детским садом Алла Нефедова.

Остальные помещения полностью готовы к встрече с маленькими жителями Овсище. Детский сад официально принят.

Кроме того, комиссия посетила школу № 3, которая также расположена в микрорайоне. Школу приняли к новому году без замечаний.