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Общество

Обновлённый пищеблок заработает в детском саду «Искорка» с началом нового учебного года

19 августа 2019 года, 12:02

Официальную приёмку к новому учебному году прошли образовательные учреждения Овсище. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В детском саду №28 «Искорка» сейчас идёт капитальный ремонт пищеблока. В планах замена всех инженерных сетей в помещениях пищеблока, косметический ремонт и закупка нового оборудования.

«К началу нового учебного года все работы завершатся, и пищеблок будет запущен в работу», - сообщила комиссии заведующая детским садом Алла Нефедова.

Остальные помещения полностью готовы к встрече с маленькими жителями Овсище. Детский сад официально принят.

Кроме того, комиссия посетила школу № 3, которая также расположена в микрорайоне. Школу приняли к новому году без замечаний.

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