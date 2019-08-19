Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичка Нина Витковская получила грант на создание аудиокниг для слабовидящих детей

19 августа 2019 года, 11:02

Проект «Звучи» псковички Нины Витковской стал победителем конкурса Росмолодежи, который состоялся в Оренбурге на церемонии закрытия Международного молодежного форума «Евразии Global». Девушка презентовала проект аудиокниги и аудиоспектакля для незрячих и слабовидящих. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Псковичка Нина Витковская получила грант на создание аудиокниг для слабовидящих детей
Проект «Звучи» псковички Нины Витковской стал победителем конкурса Росмолодежи.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Эксперты высоко оценили предложенную идею псковички и предоставили ей грант в 350 тысяч рублей на реализацию проекта.

Теперь команде волонтеров во главе с профессионалами предстоит записать не менее десяти аудиокниг псковских авторов и не менее трёх аудиоспектаклей районных театров. Полученные аудиоматериалы будут переданы библиотекам для незрячих и слабовидящих в областной центр, Великие Луки, Невель и Печоры.

Напомним, в апреле нынешнего года радиожурналист ГТРК «Псков» Нина Витковская стала победителем регионального кадрового конкурса «Лидер года».

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичам напомнили, где можно будет отдохнуть в День российского флага (АФИША)
Компания «Экопром» за один раз вывезла мусор после «Медового фестиваля» в Пскове
Четыре человека из Петрозаводска пострадали в ДТП под Себежом, в том числе двое детей
На продолжение строительства соцгородка в Пскове выделят ещё 250 миллионов рублей
В 2020 году Псковская область примет участие в автопробеге, посвященном Дню Победы
Известна программа форума «За ЗОЖ», который впервые пройдёт в Пскове с 23 по 25 августа
В псковском лицее «Развитие» 21 августа откроют специализированный зал для занятий самбо
Обновлённый пищеблок заработает в детском саду «Искорка» с началом нового учебного года
Опубликован список адресов, по которым в Пскове можно бесплатно привиться от гриппа

Комментарии

Авторизация
No comments
Экскаваторщик из Дедовичей выиграл снегоход благодаря профессионализму

Общество / Жизнь замечательных людей
19 августа 14:00

Экскаваторщик из Дедовичей выиграл снегоход благодаря профессионализму

Олег Дмитриев проработал водителем тридцать лет и со сложной техникой управляться умеет. Но этот конкурс в его жизни первый
Даже в суде хотят простить обидчика

Общество
16 августа 09:22

Даже в суде хотят простить обидчика

Как пострадавшим от домашнего насилия правильно снимать побои, общаться с полицией, вести себя в суде и зачем нужно проходить несколько правовых кругов, если обидчик в итоге получит штраф и вернется домой к жертве
Фото на память

Общество / Важная дата
15 августа 09:42

Фото на память

Как жили псковичи 75 лет назад