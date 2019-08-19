Псковичка Нина Витковская получила грант на создание аудиокниг для слабовидящих детей

16 августа 09:22 Даже в суде хотят простить обидчика Как пострадавшим от домашнего насилия правильно снимать побои, общаться с полицией, вести себя в суде и зачем нужно проходить несколько правовых кругов, если обидчик в итоге получит штраф и вернется домой к жертве