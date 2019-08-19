Псковичка Нина Витковская получила грант на создание аудиокниг для слабовидящих детей

Проект «Звучи» псковички Нины Витковской стал победителем конкурса Росмолодежи, который состоялся в Оренбурге на церемонии закрытия Международного молодежного форума «Евразии Global». Девушка презентовала проект аудиокниги и аудиоспектакля для незрячих и слабовидящих. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.
Эксперты высоко оценили предложенную идею псковички и предоставили ей грант в 350 тысяч рублей на реализацию проекта.
Проект «Звучи» псковички Нины Витковской стал победителем конкурса Росмолодежи.
Фото пресс-службы администрации Псковской области.
Теперь команде волонтеров во главе с профессионалами предстоит записать не менее десяти аудиокниг псковских авторов и не менее трёх аудиоспектаклей районных театров. Полученные аудиоматериалы будут переданы библиотекам для незрячих и слабовидящих в областной центр, Великие Луки, Невель и Печоры.
Напомним, в апреле нынешнего года радиожурналист ГТРК «Псков» Нина Витковская стала победителем регионального кадрового конкурса «Лидер года».