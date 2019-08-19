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Спорт

За выходные псковский парагребец и великолукская лучница завоевали кубки победителей

19 августа 2019 года, 09:34

Спортсмены из Псковской области в августе привезли домой сразу несколько наград. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пскович Вадим Морозов и великолучанка Александра Савенкова на минувших выходных выиграли в кубке России по парагребле и в чемпионате России по стрельбе из лука.

Серебро на кубке России по парагребле, который прошел в российской столице, завоевал пскович Вадим Морозов, который является спортсменом-инструктором Детско-юношеского центра спортивной подготовки.

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Ещё одну победу в копилку сборной Псковской области добавила жительница Великих Лук Александра Савенкова. Она взяла бронзу на Чемпионате России по стрельбе из лука в Иркутске. Девушке удалось обойти более 190 спортсменов из 22 регионов России.

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