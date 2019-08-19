За выходные псковский парагребец и великолукская лучница завоевали кубки победителей

Спортсмены из Псковской области в августе привезли домой сразу несколько наград. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Пскович Вадим Морозов и великолучанка Александра Савенкова на минувших выходных выиграли в кубке России по парагребле и в чемпионате России по стрельбе из лука.

Серебро на кубке России по парагребле, который прошел в российской столице, завоевал пскович Вадим Морозов, который является спортсменом-инструктором Детско-юношеского центра спортивной подготовки.