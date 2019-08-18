В Пскове прошли соревнования по стрельбе между силовиками

На учебном стрельбище у деревни Ваулино восемь команд продемонстрировали свое мастерство владения пистолетом Макарова и автоматом Калашникова.

Участникам соревнования нужно было не только поразить мишени из табельного ПМ, но и добежать до нее. И все это в условиях ограниченного времени. А стрелкам из автомата пришлось вести огонь из разных положений, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

По итогам состязания лучшие результаты показала команда Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Серебро заслужили представители УМВД России по Псковской области. Команда Псковской таможни финишировала третьей.

Соревнования приурочены к 75 годовщине образования МВД.