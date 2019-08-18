В Пушкиногорском районе полицейские нашли огород с коноплей

У жителя деревни Астахово Пушкиногорского района полицейские изъяли килограмм конопли, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

- Как пояснил 41-летний хозяин домовладения, наркосодержащее растение он выращивал у себя на приусадебном участке для личного потребления. В доме фигуранта стражи порядка обнаружили и садовые инструменты, - рассказали полицейские.

В настоящее время следователем отделения МВД России по Пушкиногорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Кроме того, гражданин будет привлечен к административной ответственности за культивирование запрещенного растения.