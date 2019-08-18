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Происшествия

В Пушкиногорском районе полицейские нашли огород с коноплей

18 августа 2019 года, 10:02

У жителя деревни Астахово Пушкиногорского района полицейские изъяли килограмм конопли, сообщает пресс-служба УМВД по Псковской области.

-  Как пояснил 41-летний хозяин домовладения, наркосодержащее растение он выращивал у себя на приусадебном участке для личного потребления. В доме фигуранта стражи порядка обнаружили и садовые инструменты, - рассказали полицейские.

В настоящее время следователем отделения МВД России по Пушкиногорскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 УК РФ. Кроме того, гражданин будет привлечен к административной ответственности за культивирование запрещенного растения.


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