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Общество

Василий Осипов проконтролировал подготовку к отопительному сезону в Пушкиногорском районе

18 августа 2019 года, 09:31

Вице-губернатор Василий Осипов провел рабочее совещание, посвященное подготовке к отопительному сезону и работам по благоустройству. Глава района Александр Баранов доложил о ходе подготовки Пушкиногорского района к отопительному сезону. По его словам готовность жилищного фонда составляет более 80%, плановые работы по ремонту и диагностике сетей были проведены, с нормативными запасами топлива вопрос тоже решен: уголь — 72%, дрова — 93%, мазут — 9%. Он подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону стала возможной благодаря принятому губернатором области Михаилом Ведерниковым решению об авансировании из областного бюджета дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. Эти  средства позволили провести работы по обслуживанию инженерных сетей.

В числе вопросов, которые требуют содействия по линии областных властей, глава района обозначил необходимость реконструкции очистных сооружений канализации в поселке Пушкинские горы.

 Василий Осипов дал поручение подготовить проектно-сметную документацию по реконструкции сетей и предоставить ее в адрес областных властей.

Также Василий Осипов проконтролировал ремонт дорог в районе и строительство детской площадки в парке "Лукоморье".


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