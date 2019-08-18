Виктор Остренко: Новый статус Печор даст развитие всему региону

Вице-спикер регионального парламента Виктор Остренко уверен, что придание Печорам статуса моногорода позволит реализовать многие важные проекты, привлечет федеральные средства и в целом послужит на благо развития всей Псковской области.

-Печоры - это своего рода туристическая доминанта в Псковской области. Те вложения, которые поступят благодаря новому статусу, дадут новый виток развитию не только моногорода, но и региона в целом, - сказал вице-спикер парламента.- Будут созданы благоприятные условия для некоммерческого сектора экономики. Локальное развитие территории, без сомнения, простимулирует самозанятость населения по направлению народные промыслы, будут наращивать свой потенциал фермерские хозяйства, расширится спектр услуг для туристов.