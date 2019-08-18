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Общество

Дмитрий Сопотов: Статус моногорода позволит преобразить Печоры

18 августа 2019 года, 08:59

Включение Печор в список моногородов России глава Печорского района Дмитрий Сопотов назвал большим и знаковым событием. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря губернатору Михаилу Ведерникову. По словам Дмитрия Сопотова, статус моногорода позволит преобразить Печоры, реализовать новые значимые проекты.

-Печоры - это  город, который встречает гостей на границе России. И вся Псковская область - это ворота России. Это то, по чему судят о стране, создают впечатление о ней в целом. Значит, - и это наша совместная задача, - необходимо добиваться того, чтобы наш регион стал своего рода монорегионом. У него огромный потенциал, с ним неразрывно связана история становления нашего государства, и в него оправдано вложение средств, - подчеркнул Дмитрий Сопотов.

Распоряжение о включении Печор с список моногородов России на днях подписал премьер Дмитрий Медведев.


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