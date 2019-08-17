В деревне Толбица Псковского района построят причал для отправления катеров на Талабские острова

Администрация Псковского района объявила аукцион на строительство причала, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области. Работы финансируются в рамках программы приграничного сотрудничества «Россия-Эстония», сумма инвестиций - около 16 миллионов рублей. Итоги будут подведены 26 августа.

От причала будут отправляться катера на Талабские острова. Сейчас курсирует один катер «Талабск» до островов Белов и Залита. Второй катер на 32 посадочных места планируется закупить в рамках этой же программы сотрудничества и запустить в 2020 году.

Кроме строительства причала подрядчик выполнит дноуглубительные работы в русле реки Толба. И благоустроить территорию причала: поставить ограждение, павильон для ожидания, скамейки, урны, туалет и пост охраны. Подрядчик обустроит парковку для автотранспорта, пешеходные дорожки, выполнит работы по посадке зеленых насаждений.

Программа приграничного сотрудничества «Россия-Эстония» направлена на содействие в развитии потенциала приграничных территорий двух стран. В рамках программы запланировано обустройство новой системы аэрации очистных сооружений в Пскове, запуск станции подачи воды для деревни Череха, открытие торгово-ярмарочной площадки в Печорах. В рамках программы приграничного сотрудничества в Печорском районе также будут отремонтированы 10 километров дорог.