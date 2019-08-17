Сотрудники МЧС Псковской области советуют брать в лес телефон с навигатором, лекарства и яркую одежду

Сейчас самый разгар «тихой охоты», когда люди всех возрастов проводят выходные в лесах в поисках грибов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, специалисты напомнили, что нужно делать, чтобы благополучно вернуться домой:

- Чтобы избежать неприятностей и не волновать родных и близких, необходимо рассказать, когда и в какой лес вы пойдёте, когда планируете вернуться.

- Обязательно взять с собой мобильный телефон – зарядить в нем батарейку, пополнить баланс.

- Взять компас, спички, нож, фонарик, немного воды и продуктов. Кто постоянно пользуется лекарствами (диабет, астма, аллергия и так далее) – обязательно взять нужные препараты.

- Одевайтесь в яркие, жёлтые, красные, белые вещи. Хорошо если на них будут светоотражающие элементы.

- Старайтесь запоминать по пути необычные предметы: странные деревья, камни. Чтобы потом по ним вернуться обратно.