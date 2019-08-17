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Общество

Сотрудники МЧС Псковской области советуют брать в лес телефон с навигатором, лекарства и яркую одежду

17 августа 2019 года, 14:57

Сейчас самый разгар «тихой охоты», когда люди всех возрастов проводят выходные в лесах в поисках грибов. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ГУ МЧС по Псковской области, специалисты напомнили, что нужно делать, чтобы благополучно вернуться домой:

- Чтобы избежать неприятностей и не волновать родных и близких, необходимо рассказать, когда и в какой лес вы пойдёте, когда планируете вернуться.

- Обязательно взять с собой мобильный телефон – зарядить в нем батарейку, пополнить баланс.

- Взять компас, спички, нож, фонарик, немного воды и продуктов. Кто постоянно пользуется лекарствами (диабет, астма, аллергия и так далее) – обязательно взять нужные препараты.

- Одевайтесь в яркие, жёлтые, красные, белые вещи. Хорошо если на них будут светоотражающие элементы.

- Старайтесь запоминать по пути необычные предметы: странные деревья, камни. Чтобы потом по ним вернуться обратно.

Сотрудники МЧС Псковской области советуют брать в лес телефон с навигатором, лекарства и яркую одежду
Уже начался сезон грибов, и то и дело в МЧС поступает информация о пропавших грибниках
Фото Андрея Степанова

Кстати, есть специальные приложения-навигаторы для грибников, которые покажут вам, куда вы идете. Подойдет и простое приложение в мобильном телефоне, которое может определить ваше местоположение и показать верный путь.

Однако, как отмечают специалисты, при этом вы должны понимать, что приложение будет вести вас не по обратному маршруту, а по кратчайшему пути к дому (исходной точке). Поэтому, если вы увидели перед собой трясину или обрыв – обойдите их. Программа после огибания препятствия откорректирует маршрут и перестроит его.

В любом случае, если у вас случилось что-то непредвиденное или вы поняли, что заблудились, звоните по телефонам «101» или «112». 

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