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Общество

Запрет на продажу автомобиля заставил должника из Острова оплатить долг в 300 тысяч рублей

17 августа 2019 года, 13:23

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УФССП о Псковской области, мужчина задолжал кредитную задолженность перед агентством по страхованию вкладов, которую он своевременно не погасил, в размере 371 тысяча рублей. Так как у него в собственности находился автомобиль, судебным приставом Острова было вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении машины должника. Также ему было ограничено право выезда из страны.

Когда мужчина захотел продать свой автомобиль, но ему отказали, так как на машину был наложен запрет. Должник не стал затягивать с оплатой долга, добровольно пришел на приём к судебному приставу-исполнителю, и предоставил документ о его полной оплате задолженности.

В связи с фактическим окончанием исполнительного производства запрет на регистрационные действия с автомобиля должника снят. 

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