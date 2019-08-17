В Пушкиногорской больнице появилось новое оборудование для проведения диагностик пищеварительной системы

В Пушкиногорской межрайонной больнице появится новое медоборудование - фиброгастроскоп и колоноскоп, а также мобильный ФАП. Об этом на встрече с сотрудниками больницы в пятницу, 16 августа, рассказала председатель Комитета по здравоохранению Марина Гаращенко. На ней также присутствовал депутат Псковского областного Собрания Игорь Дитрих и Глава района Александр Баранов.

Передвижной ФАП будет закуплен в рамках национального проекта «Здоровье» и поступит в лечебное учреждение в октябре. Фиброгастроскоп и колоноскоп поможет медикам района наладить диагностику заболеваний пищеварительной системы у пациентов.

В этот же день Игорь Дитрих, который является заместителем главного врача по хирургии Псковской областной больницы, провел две обучающие лапароскопические операции по удалению желчного пузыря. Ему ассистировал хирург Пушкиногорской больницы. «Врач под моим руководством провел два этапа операции. Пациентки перенесли вмешательство хорошо», — отметил Игорь Дитрих.

Теперь в районной больнице будут проводить эти малоинвазивные операции самостоятельно, а значит, пациентам больше не придется ездить для этого в Псков.