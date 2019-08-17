«Медовый фестиваль» проходит в Пскове 17 августа в Детском парке

Уже в 10 часов утра в Детском парке начнётся откроется «Медовый фестиваль» , и закончится в 18 часов. Там будет проходить с 10:00 до 18:00 медовая ярмарка, где пятьдесят пчеловодов со всей области покажут свою продукцию – поэтому выбрать будет из чего! И по традиции определят самый вкусный мёд. В это же время будет работать летняя ярмарка «ART-ель» с уникальными изделиями псковских мастеров.

На гастрономической площадке испекут 100-килограммовый медовый торт. В 10:30 можно будет своими глазами увидеть процесс создания, а в 11:30 начнутся его благотворительные продажи.

На центральной площадке с 11:00 до 17:00 будет проходить концерт, интерактивная программа и выступление четвероногих артистов. С 12:00 до 15:00 можно попасть в «Пчёлкин улей», где представлены творческие мастерские и литературные игры. Также с 11:00 до 18:00 будет работать экологическая площадка – тоже со своими лакомствами, а до 16:00 разверн1т свою деятельность площадка «Помогай-ка», где будет проходить сбор канцтоваров для подопечных Псковского детского фонда.