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Общество

Благодаря полицейским юные великолучане попали в сказочную страну «Светофорию»

16 августа 2019 года, 17:00

Сотрудники ГИБДД подготовили для маленьких великолучан путешествие в страну под названием «Светофорию». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Площадкой для праздника стал великолукский «Центр Монтессори», а главными зрителями и участниками спектакля - его воспитанники.

Праздничная программа началась с музыкальной разминки по правилам дорожного движения. Сказочные персонажи из мультфильма «Фиксики» помогли ребятам закрепить знания о работе светофора и дорожных знаках. А дорожные полицейские вместе с детьми посетили сказочную страну «Светофорию».

По итогам представления детям вручили в подарок световозвращатель, который уже этой осенью займет место на школьном рюкзаке.

На прощание дорожные полицейские пожелали детям, чтобы они не только знали, но и соблюдали правила дорожного движения и всегда были грамотными пешеходами.

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