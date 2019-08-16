Аудиокнигу с произведениями участников «Чернильницы» впервые выпустят в Пскове

Впервые по итогам конкурса «Чернильница» в Пскове запишут аудиокнигу. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе городского молодёжного центра.

Авторы самостоятельно исполнят свои произведения, их голос запишут на аудионоситель и добавят в общую аудиокнигу. Запись книги пройдёт с 21 октября по 21 декабря в Псковском городском молодёжном центре.

Напомним, приём заявок на конкурс «Чернильница» начнется 19 августа. В нынешнем году конкурс посвятили поэзии нового тысячелетия.

Заявку на конкурс можно прислать по электронной почте: pgmc-pskov@mail.ru с пометкой «Чернильница» до 30 сентября.

Кроме того, участники могут подать анкету-заявку и принести свои работы на флэш-накопителе в оргкомитет (Псков, улица Максима Горького, дом 15, отдел досуга) до 17:00 30 сентября 2019 года.

Больше информации по телефону: (8112)56-44-44.