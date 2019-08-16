В опочецкой средней школе №4 обновили систему водоотведения и отремонтировали кровлю

В средней школе №4 в Опочке отремонтировали кровлю. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В этом году строители завершили ремонт, обновив систему водоотведения, выполнив замену перекрытий, балок и стыков», - отметила директор Центра образования Опочецкого района Светлана Дмитриева

В помещениях верхних этажей школы восстановили потолки после протечек и провели косметический ремонт.

В новом учебном году в образовательном учреждении будут заниматься 650 учеников. 56 из них пойдут в первый класс.

Отметим, ремонт был проведен по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.