Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

В опочецкой средней школе №4 обновили систему водоотведения и отремонтировали кровлю

16 августа 2019 года, 12:56

В средней школе №4 в Опочке отремонтировали кровлю. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«В этом году строители завершили ремонт, обновив систему водоотведения, выполнив замену перекрытий, балок и стыков», - отметила директор Центра образования Опочецкого района Светлана Дмитриева

В помещениях верхних этажей школы восстановили потолки после протечек и провели косметический ремонт.

В новом учебном году в образовательном учреждении будут заниматься 650 учеников. 56 из них пойдут в первый класс.

Отметим, ремонт был проведен по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

«Приятную усталость гарантируем»: псковские зоозащитники приглашают на праздничный субботник
К осени 2020 года обновится парк у Мирожского монастыря и Красноармейской набережной
Псковские спасатели рассказали автолюбителям, как защитить машину от возгорания
«Экопром» займётся вывозом мусора с острова Колпина в Псковско-Чудском озере
Михаил Ведерников: Всё оборудование для молодёжного лофта в Пскове уже закуплено
В Псковской области дачные участки продают на территории с возможным памятником археологии
Британской печатью и голландской посудой пользовался псковский купец Поганкин
На могильнике времен вечевой республике стоят Поганкины палаты, выяснили псковские археологи
Юлия Пересильд назвала героями пилотов, посадивших на кукурузное поле аварийный А321

Комментарии

Авторизация
No comments
Даже в суде хотят простить обидчика

Общество
16 августа 09:22

Даже в суде хотят простить обидчика

Как пострадавшим от домашнего насилия правильно снимать побои, общаться с полицией, вести себя в суде и зачем нужно проходить несколько правовых кругов, если обидчик в итоге получит штраф и вернется домой к жертве
Фото на память

Общество / Важная дата
15 августа 09:42

Фото на память

Как жили псковичи 75 лет назад
Водить автомобиль проще

Общество
14 августа 09:30

Водить автомобиль проще

Фиброволокно от президента помогло не упасть псковским лошадям с наездниками