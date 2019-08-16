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Общество

«Приятную усталость гарантируем»: псковские зоозащитники приглашают на праздничный субботник

16 августа 2019 года, 12:04

Зоозащитники из приюта для безнадзорных животных «Лесопилка» (Псков, улица Новгородская, дом 7) предлагают псковичам принять участие в субботнике, который состоится 17 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Субботник приурочен к Международному дню бездомных животных, который отмечается в третью субботу августа.

Добровольцы смогут помочь расчистить территорию приюта, утеплить стены, замазать щели цементным растровом, собрать дрова и помочь в уборке мусора.

Зоозащитники просят захватить с собой перчатки.

«Релакс под кошачьи песни, обнимашки с жителями приюта, чай с печеньками и приятную усталость гарантируем», - пообещали они.

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