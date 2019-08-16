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Общество

К осени 2020 года обновится парк у Мирожского монастыря и Красноармейской набережной

16 августа 2019 года, 11:14

Объявлен аукцион на благоустройство парка у Мирожского монастыря и Красноармейской набережной в Пскове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Подрядчику нужно будет выполнить масштабные работы по электроснабжению и установке элементов электроосвещения в парковой зоне.

Запланирован ремонт пешеходных мостиков и строительство новых, обустройство пешеходных дорожек, ремонт очистных сооружения и установка скамеек и урн.

Кроме того, в парке будут выполнены работы по озеленению парковой территории, включая обустройство газонов и посадку берез, кленов, ив и черемухи.

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Работы должны быть завершены до 15 октября 2020 года. Стоимость работ составит около 18 миллионов рублей.

Напомним, в этом году в Пскове обновят пять скверов. «Псковская правда» внимательно изучила документы, объехала все пять мест, пообщалась с депутатами и местными жителями, чтобы понять, что именно получат горожане.

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