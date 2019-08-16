Псковские спасатели рассказали автолюбителям, как защитить машину от возгорания

Короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке 15 августа стало причиной возгорания автомобиля в Струго-Красненском районе. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

ЧП произошло на 15 километре автодороги Цапелька – Струги-Красные. В результате пожара сгорел автомобиль ГАЗ-322121.

В связи с этим спасатели в очередной раз напоминают правила, которые помогут предотвратить возгорание автомобиля. Возникновения пожара можно избежать, если придерживаться следующих рекомендаций:

- соблюдать правила пожарной безопасности при обслуживании и эксплуатации транспортного средства;

- своевременно обращаться для прохождения технического обслуживания (ремонта) автомобиля;

- постоянно следить за его исправным состоянием, особенно обращая внимание на электропроводку и топливную систему;

- устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;

- не покидать автомобиль, не отключив двигатель;

- всегда в автомобиле необходимо иметь аптечку с медикаментами, огнетушитель ёмкостью не менее 2 литров и несинтетическую накидку;

- огнетушитель лучше держать в легкодоступном для себя месте;

- на период морозов не утеплять двигатель и не отогревать его открытым огнем;

- исключить курение в салоне автомобиля.