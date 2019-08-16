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Общество

«Экопром» займётся вывозом мусора с острова Колпина в Псковско-Чудском озере

16 августа 2019 года, 10:41

Компания «Экопром» готова организовать вывоз мусора с острова Колпина в Псковско-Чудском озере. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании.

Остров Колпина, на котором находятся три населенных пункта, является крупнейшим в акватории Псковского озера и всего Чудско-Псковского озёрного комплекса.

«В ближайшее время вместе с администрацией Печорского района поедем на остров, чтобы оценить ситуацию и возможность организовать там места накопления отходов, а также проработает логистику, чтобы вывозить мусор так, как мы сейчас это делаем на острове Залита», - рассказал директор компании Сергей Пайст.

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Напомним, компания «Экопром» входит в состав холдинга «Мехуборка», который работает на территории одиннадцати регионов России.

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