«Экопром» займётся вывозом мусора с острова Колпина в Псковско-Чудском озере

Компания «Экопром» готова организовать вывоз мусора с острова Колпина в Псковско-Чудском озере. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе компании.

Остров Колпина, на котором находятся три населенных пункта, является крупнейшим в акватории Псковского озера и всего Чудско-Псковского озёрного комплекса.

«В ближайшее время вместе с администрацией Печорского района поедем на остров, чтобы оценить ситуацию и возможность организовать там места накопления отходов, а также проработает логистику, чтобы вывозить мусор так, как мы сейчас это делаем на острове Залита», - рассказал директор компании Сергей Пайст.