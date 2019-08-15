Михаил Ведерников: Всё оборудование для молодёжного лофта в Пскове уже закуплено

Несмотря на все сложности и существенное удорожание, инвестор не отказался от молодёжного лофта в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом на своей страничке в «Инстаграм» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
Несмотря на все сложности и существенное удорожание, инвестор не отказался от молодёжного лофта в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом на своей страничке в «Инстаграм» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.
По словам губернатора, областная и городская администрации окажут все необходимое содействие.
«Это будет первый в Псковской области молодежный центр такого уровня, и мы сделаем всё, чтобы работы были проведены максимально качественно!» - подчеркнул Михаил Ведерников.