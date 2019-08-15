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Общество

Михаил Ведерников: Всё оборудование для молодёжного лофта в Пскове уже закуплено

15 августа 2019 года, 17:55

Несмотря на все сложности и существенное удорожание, инвестор не отказался от молодёжного лофта в здании бывшего кинотеатра «Октябрь». Об этом на своей страничке в «Инстаграм» сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

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Публикация от Михаил Ведерников (@m.v_007)

«До конца года основные строительные работы будут завершены, после начнется отделка помещений и ремонт фасада. Внешний облик здания серьезно не изменится, появится только подсветка. Всё оборудование уже закуплено», - написал глава региона.

По словам губернатора, областная и городская администрации окажут все необходимое содействие.

«Это будет первый в Псковской области молодежный центр такого уровня, и мы сделаем всё, чтобы работы были проведены максимально качественно!» - подчеркнул Михаил Ведерников.

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