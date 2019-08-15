В Псковской области дачные участки продают на территории с возможным памятником археологии

На пресс-конференции 15 августа псковские археологи рассказали о практике продажи земли под дачные участки в Куньинском районе на территории, где может быть пока неисследованный памятник археологии.

«Мы работали к югу от деревни Залучье. Место красивое, и соответственно, привлекательное для строительства дач, коттеджей. Год назад появилась информация, что эта территория была поделена на земельные участки, которые впоследствии стали продаваться, - рассказала сотрудник Археологического центра Псковской области Виктория Деркач. – Зведь уже было известно два памятника археологии, Городище и Селище. А также чуть больше года назад нами был зафиксирован предположительно грунтовый могильник. Несмотря на то, что были достигнуты договоренности с хозяином земли, чтобы остановить продажу участков, и мы смогли бы там поработать, это не было сделано. Участки продавали, люди их покупали и планировали строительство»

По данным археолога, для новых хозяев такое положение дел оказалось сюрпризов. Специалисты отмечают острую необходимость выявления памятников. Для защиты территории подали соответствующие документы в областной комитет по охране объектов культурного наследия.

«Эта территория не раз подвергалась грабительским раскопкам, - говорит Виктория Деркач.- Она привлекательна для черных копателей. И мы надеемся, что наши работы помогут защитить это место. Мы хотим если не остановить строительство, то хотя бы получить новую уникальную информацию для изучения».