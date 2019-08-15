Британской печатью и голландской посудой пользовался псковский купец Поганкин

Личность одного из известнейших и влиятельнейших псковичей XVII века, купца Сергея Поганкина, помогли прояснить археологические раскопки в его палатах, которые сейчас проводят местные археологи. На пресс-конференции 15 августа они рассказали о самых интересных находках. В частности, это бытовые предметы, связанные с семьей купца. Например, это чернильница, подсвечник, емкость для песка и емкости для перьев. Специалисты нашли много дорогой голландской стеклянной посуды и большую британскую гербовую печать.

«Вероятнее всего, господин Поганкин совершал какие-то сделки с Британией, предположила Татьяна Ершова, старший научный сотрудник АНО «Псковский археологический центр. - Также обнаружено огромное количество голландских трубок. Ребята, которые работали на раскопе, шутили, что культурный слой состоит из трубок с включением культурного слоя».

Непонятная вещь найдена около поварни. В горшочке собраны подобные колокольчикам предметы, сложенные друг в друга. Их 37 штук. Предположительно, они носят производственный характер.

Также открыты памятники, которые связаны с Поганкиными палатами: четыре пристройки к туалетам, выстроенные в одно время с палатами. В этих гигиенических помещениях стояли бочки, куда складывались отходы бытового назначения. По словам Татьяны Ершовой, в период разрушения и запустения Поганкиных палат, в эти емкости были скинуты черепица, детали печей. Благодаря этому сохранился богатый материал связанный с бытом и интерьером палат.