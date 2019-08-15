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Общество

На могильнике времен вечевой республике стоят Поганкины палаты, выяснили псковские археологи

15 августа 2019 года, 16:57

На раскопе в Поганкиных палатах, где сейчас проходит масштабная реставрация, псковские археологи открыли могильник, который существовал до Поганкиных палат.

«Могильник датирован XV веком и связан с церковью похвалы Богородицы, - на пресс-конференции 15 августа сообщила Татьяна Ершова, старший научный сотрудник АНО «Псковский археологический центр». - Это одна из больших церквей, которая находилась в Окольном городе. Мы совершенно четко можем сказать, что Поганкины палаты стоят на этом могильнике».

Также археолог рассказала, что до строительства Поганских палат на их месте находились усадьбы, которые потом приобрел купец. И они тоже стояли на этом могильнике, просуществовавшем до XVI века.

Также специалисты открыли дорогу XVI века, обходившую могильник, и каменные кюветы дороги XII века.

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Напомним, на этой неделе археологи позволили всем желающим заглянуть «через забор» и «под» псковскую ТЭЦ. Оказалось, что на месте теплоэлектроцентрали и трупы жгли, и город горел, и в свистульки свистели, и в куклы играли.

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