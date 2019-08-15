Юлия Пересильд назвала героями пилотов, посадивших на кукурузное поле аварийный А321

«Всё-таки чудеса бывают, но бывает, что эти чудеса делают люди. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин – вы герои!», - прокомментировала на своей страничке в «Инстаграм» жесткую посадку А321 в Жуковском известная актриса и режиссёр, уроженка Пскова Юлия Пересильд.