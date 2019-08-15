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Общество

Юлия Пересильд назвала героями пилотов, посадивших на кукурузное поле аварийный А321

15 августа 2019 года, 16:04

«Всё-таки чудеса бывают, но бывает, что эти чудеса делают люди. Дамир Юсупов и Георгий Мурзин – вы герои!», - прокомментировала на своей страничке в «Инстаграм» жесткую посадку А321 в Жуковском известная актриса и режиссёр, уроженка Пскова Юлия Пересильд.

Юлия Пересильд назвала героями пилотов, посадивших на кукурузное поле аварийный А321
Дамир Юсупов и Георгий Мурзин - пилоты севшего в поле самолета.
Фото из «Инстаграма» Юлии Пересильд.
«Пилоты спасли сегодня столько людей, детей. До слёз. Столько семей спасли от горя. Спасибо вам! Спасибо! Всем пассажирам сил, ибо даже не могу представить, что они пережили», - добавила актриса.

Уже тысячи подписчиков поддержали слова Юлии Пересильд лайками и комментариями:

«Весь мир спасли от горя! Плачу от счастья!», «Герои! Гордимся! Как это правильно!», «Акцентировать внимание на позитивных моментах», «Спасибо, наши герои!», «Молодцы!».

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Напомним, 15 августа самолёт А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» выполнял рейс 178 по маршруту «Жуковский – Симферополь». На взлете самолёт, на борту которого находились 244 человека, столкнулся со стаей чаек. После попадания птиц в двигатели, пилоты самолёта были вынуждены совершить жёсткую посадку в Московской области.

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