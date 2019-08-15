Кумира миллионов Виктора Цоя сегодня вспоминают в Пскове в библиотеке на Конной

В четверг, 15 августа, в Центральной городской библиотеке (улица Конная, дом 6) будут вспоминать легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. В течение всего в читальном зале библиотеки посетители смогут услышать хиты группы «Кино» и познакомиться с книжной выставкой «Звезда по имени Виктор».

В 16.00 в библиотеке состоится просмотр фильма Алексея Учителя «Последний герой», съемки которого начались еще при жизни Виктора Цоя, но закончились уже без него.

Напомним, 15 августа 1990 года, когда музыкант трагически погиб в автокатастрофе, стал Днем памяти Виктора Цоя. В этот день его песни звучат по всей стране и далеко за ее пределами.