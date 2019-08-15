Кумира миллионов Виктора Цоя сегодня вспоминают в Пскове в библиотеке на Конной

В четверг, 15 августа, в Центральной городской библиотеке (улица Конная, дом 6) будут вспоминать легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. В течение всего в читальном зале библиотеки посетители смогут услышать хиты группы «Кино» и познакомиться с книжной выставкой «Звезда по имени Виктор».
В 16.00 в библиотеке состоится просмотр фильма Алексея Учителя «Последний герой», съемки которого начались еще при жизни Виктора Цоя, но закончились уже без него.
15 августа поклонники творчества Виктора Цоя вспоминают своего кумира.
Фото daymusic.ru
Напомним, 15 августа 1990 года, когда музыкант трагически погиб в автокатастрофе, стал Днем памяти Виктора Цоя. В этот день его песни звучат по всей стране и далеко за ее пределами.