Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Кумира миллионов Виктора Цоя сегодня вспоминают в Пскове в библиотеке на Конной

15 августа 2019 года, 13:03

В четверг, 15 августа, в Центральной городской библиотеке (улица Конная, дом 6) будут вспоминать легендарного рок-музыканта Виктора Цоя. В течение всего в читальном зале библиотеки посетители смогут услышать хиты группы «Кино» и познакомиться с книжной выставкой «Звезда по имени Виктор».

Кумира миллионов Виктора Цоя сегодня вспоминают в Пскове в библиотеке на Конной
15 августа поклонники творчества Виктора Цоя вспоминают своего кумира.
Фото daymusic.ru
В 16.00 в библиотеке состоится просмотр фильма Алексея Учителя «Последний герой», съемки которого начались еще при жизни Виктора Цоя, но закончились уже без него.

Напомним, 15 августа 1990 года, когда музыкант трагически погиб в автокатастрофе, стал Днем памяти Виктора Цоя. В этот день его песни звучат по всей стране и далеко за ее пределами.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Михаил Ведерников: Всё оборудование для молодёжного лофта в Пскове уже закуплено
В Псковской области дачные участки продают на территории с возможным памятником археологии
Британской печатью и голландской посудой пользовался псковский купец Поганкин
На могильнике времен вечевой республике стоят Поганкины палаты, выяснили псковские археологи
Юлия Пересильд назвала героями пилотов, посадивших на кукурузное поле аварийный А321
Стокилограммовый медовик испекут в Пскове в поддержку трёхлетней псковички с ДЦП
Приметы пропавшего пациента великолукской больницы напомнили полицейские (ФОТО)
Жителей Локни в День посёлка будут развлекать танцовщицы и певица Юлия Маликова (АФИША)
Галина Неваленная сообщила о старте прививочной компании в Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments
Фото на память

Общество / Важная дата
15 августа 09:42

Фото на память

Как жили псковичи 75 лет назад
Водить автомобиль проще

Общество
14 августа 09:30

Водить автомобиль проще

Фиброволокно от президента помогло не упасть псковским лошадям с наездниками
Международный мирный купол

Общество / Армия
13 августа 15:00

Международный мирный купол

На «Десантном взводе» наши, конечно, победили, но кто же стал вторым