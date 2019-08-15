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Культура

Жителей Локни в День посёлка будут развлекать танцовщицы и певица Юлия Маликова (АФИША)

15 августа 2019 года, 12:22

Опубликована праздничная концертно-тематическая программа, посвященная 118-летию посёлка Локня «Мы живём на Локнянской земле!».

16 августа в Центральной районной библиотеке с 14.00 пройдет тематический вечер «Лучше нет земли родной». Далее состоятся презентации «Счастливые кадры» и «Вечная природы красота», рассказ о династиях земляков и викторина «По земле Псковской».

С 14.00 в детской библиотеке начнется игра-путешествие «Я в этом поселке живу, я этот поселок знаю».

17 августа на парковой зоне стадиона «Колос» пройдут:

- в 11.00 – Открытый межрайонный турнир по пляжному волейболу среди мужских команд.

- в 14.00 – Работают батуты, аттракционы для детей, торговые площадки.

- в 16.30 – Мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и поэзии;

- выставка «Ветеранское подворье».

- в 17.00 – Праздничная концертно-тематическая программа, посвященная 118-летию поселка Локня, «Мы живём на Локнянской земле!»

- в 18.30 – Концерт. В программе: выступление артистов продюсерского центра «Королев продакшн», танцевальное шоу «Баккара», певица Юлия Маликова.

- с 20.30 до 00.30 – Дискотека.

- в 22.00 – Праздничный фейерверк

18 августа на площадке у фонтана культурно-досугового центра в 12.00 состоится развлекательно-игровая программа для детей и родителей «Там, на неведомых дорожках…».

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