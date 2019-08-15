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Общество

Галина Неваленная сообщила о старте прививочной компании в Псковской области

15 августа 2019 года, 12:13

«Вакцинация является самым эффективным способом защиты от тяжелых форм гриппа и серьезных осложнений», - заявила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Она отметила, что 15 и 16 августа в Пскове пройдет выездная вакцинация против гриппа. С 10 до 14 часов дня на территории гипермаркета, расположенного на улице Труда, 37а будет работать мобильный фельдшерско-акушерский пункт. Прививка делается бесплатно.

«15 августа вакцинация будет проходить повсеместно, по всем поликлиникам», - сказала Галина Неваленная. «Это событие совпало с диспансеризацией и вакцинацией групп пожилых граждан, которая состоится в этот же день в 12:30 в Псковском региональном отделении Красного Креста».

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По информации главврача, в 2018 году в Пскове было привито 67 тысяч человек и ни у кого не было никаких выраженных осложнений или реакций.

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