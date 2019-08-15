Центр устойчивого развития Псковской области займётся обучением представителей НКО

В Псковской области определили победителя конкурса на предоставление субсидий для организации информационно-ресурсного центра НКО. Об этом пишет Псковское агентство информации.

Члены комиссии изучили претендентов, среди которых были Псковская областная общественная организация «Центр устойчивого развития Псковской области» и благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги». В результате победителем признали Центр устойчивого развития Псковской области.

В течение ближайших двух лет организация получит 600 тысяч рублей. Договор планируется заключить до 12 сентября нынешнего года.

Центру устойчивого развития Псковской области предстоит провести несколько мероприятий по обучению представителей НКО региона, повышении их квалификации и консультированию.