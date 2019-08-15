Стало известно, как преобразится сквер искусств в Пскове после благоустройства

Объявлен аукцион на благоустройство сквера искусств в Пскове по программе «Россия-Латвия». Его итоги будут известны 26 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Основной задачей подрядчика будет обеспечение доступности сквера для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кроме того, подрядчику предстоит снять асфальт на пешеходных дорожках и заменить его на тротуарную плитку. В сквере появятся скамейки, зоны тихого отдыха, урны, детская зона с прорезиненным покрытием. Подрядчик высадит новые деревья, установит модульный биотуалет и велопарковку.

На благоустройство территории планируют потратить более 19 миллионов рублей.