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Происшествия

Главного редактора «Великолукской правды» оштрафовали за махинации с выплатами отпускных

15 августа 2019 года, 10:16

Главного редактора автономной некоммерческой организации «Редакция газеты «Великолукская правда» оштрафовали за срывы сроков оплаты труда. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Установлено, что главред издания нарушил сроки оплаты отпусков подчиненным работникам. Кроме того, при увольнении работникам не были выплачены денежные компенсации за все неиспользованные отпуска.

Решением суда виновного оштрафовали на 10 тысяч рублей.

Добавим, что учредителями газеты являются физические лица: Ефимова Татьяна Юрьевна, Кравченко Наталья Владимировна, Новиков Валерий Вячеславович, Романова Надежда Фёдоровна, Смирнова Светлана Алексеевна и Фёдорова Татьяна Викторовна.

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