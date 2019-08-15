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Общество

Две спортплощадки с тренажерами и турниками появятся в Гдове в следующем месяце

15 августа 2019 года, 10:05

Две современные спортивные площадки появятся в Гдове в сентябре. Их разместят у Центра внешкольной работы с детьми «дубно». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

Первая площадка с набором снарядов будет использоваться для занятий уличной гимнастикой и сдачи нормативов ГТО. Здесь установят классический рукоход, турники, двойные брусья и шведскую стенку.

На второй площадке будут размещены тренажеры для занятий физкультурой.

Отметим, ранее в Гдовском районе уже были установлены три комплекса для занятий воркаутом.

Решение об оборудовании спортивных площадок в Гдове было принято губернатором Михаилом Ведерниковым.

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