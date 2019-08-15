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Происшествия

Две псковички ответят перед законом за похищение своей знакомой и насилие над ней

15 августа 2019 года, 09:36

В областном центре завершилось расследование уголовное дело против двух псковичек, обвиняемых в похищении знакомой и ее изнасиловании. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, в ночь на 21 октября 2018 года обвиняемые похитили из сауны свою знакомую и привезли ее в арендованный дом, где они праздновали день рождения. Там похитители совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

Уголовное дело в отношение насильниц направлено в суд.

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