Две псковички ответят перед законом за похищение своей знакомой и насилие над ней

В областном центре завершилось расследование уголовное дело против двух псковичек, обвиняемых в похищении знакомой и ее изнасиловании. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

По версии следствия, в ночь на 21 октября 2018 года обвиняемые похитили из сауны свою знакомую и привезли ее в арендованный дом, где они праздновали день рождения. Там похитители совершили в отношении потерпевшей насильственные действия сексуального характера.

Уголовное дело в отношение насильниц направлено в суд.