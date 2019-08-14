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Общество

Борьбу с «чёрными лесоруба» обсудили в Пскове по поручению Михаила Ведерникова

14 августа 2019 года, 17:38

В Пскове по поручению главы региона Михаила Ведерникова состоялось совещание по борьбе с лесорубами, уничтожающими лес на сельхозугодиях. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной администрации.

«Областная администрация не может оставаться безучастной к существующей проблеме выявленных на территории региона незаконных рубок леса», - отметил руководитель аппарата администрации региона Сергей Дмитриев.

Он напомним, что с 1 июля вступили в силу изменения в Лесной кодекс РФ в части установления того, что леса могут располагаться на землях сельскохозяйственного назначения, однако, особенности использования охраны, защиты, воспроизводства таких лесов правительством России пока не определены.

««Черные лесорубы» используют эту лазейку в федеральном законодательстве. С подобными правонарушениями столкнулись и в других регионах. И наша с вами общая задача – найти возможности для противодействия возникновению подобных ситуаций впредь», - подчеркнул Сергей Дмитриев.

По итогам совещания был определен механизм оперативного реагирования на каждый факт незаконной вырубки леса.

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