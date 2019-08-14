Юлия Пересильд в коротком топе украсила обложку журнала «7Дней» (ФОТО)

«Я, конечно, повзрослела, но в душе – всё та же Юлька из Пскова», - заявила уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд в откровенном интервью журналу «7Дней».

Актриса анонсировала свое появление на глянцевой обложке на своей страничке в «Инстаграм»:

«Хочу сказать спасибо команде за смелость, ибо это не совсем привычная обложка и материал для журнала. Спасибо, что рискнули!» Актриса в беседе с журналистом отметила важность дня ВДВ в её жизни, вспомнила стычки с парнями на дискотеке и то, как привезла из Пскова в Москву новое слово. Подробности на сайте журнала «7Дней».

Юлия Пересильд отметила, что уже не помнит, каким по счёту для издания «7Дней» является нынешнее интервью. И, несмотря на это, каждый раз находятся новые темы для разговора и никогда не бывает повторов.

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