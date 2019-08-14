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Общество

Юлия Пересильд в коротком топе украсила обложку журнала «7Дней» (ФОТО)

14 августа 2019 года, 15:46

«Я, конечно, повзрослела, но в душе – всё та же Юлька из Пскова», - заявила уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд в откровенном интервью журналу «7Дней».

Актриса анонсировала свое появление на глянцевой обложке на своей страничке в «Инстаграм»:

«Хочу сказать спасибо команде за смелость, ибо это не совсем привычная обложка и материал для журнала. Спасибо, что рискнули!»

Актриса в беседе с журналистом отметила важность дня ВДВ в её жизни, вспомнила стычки с парнями на дискотеке и то, как привезла из Пскова в Москву новое слово. Подробности на сайте журнала «7Дней».

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Публикация от Юлия Пересильд Julia Peresild (@juliaperesild)

Юлия Пересильд отметила, что уже не помнит, каким по счёту для издания «7Дней» является нынешнее интервью. И, несмотря на это, каждый раз находятся новые темы для разговора и никогда не бывает повторов.

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Отметим, знаменитая актриса никогда не забывает свои псковские корни, родной город и довольно часто рассказывает об этом в социальных сетях.

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