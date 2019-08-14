Юлия Пересильд в коротком топе украсила обложку журнала «7Дней» (ФОТО)

«Я, конечно, повзрослела, но в душе – всё та же Юлька из Пскова», - заявила уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд в откровенном интервью журналу «7Дней».
«Я, конечно, повзрослела, но в душе – всё та же Юлька из Пскова», - заявила уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд в откровенном интервью журналу «7Дней».
Актриса в беседе с журналистом отметила важность дня ВДВ в её жизни, вспомнила стычки с парнями на дискотеке и то, как привезла из Пскова в Москву новое слово. Подробности на сайте журнала «7Дней».
Отметим, знаменитая актриса никогда не забывает свои псковские корни, родной город и довольно часто рассказывает об этом в социальных сетях.