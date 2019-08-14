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Культура

На выставку, посвященную 75-летию образования Псковской области, приглашают всех желающих

14 августа 2019 года, 14:56

В понедельник, 19 августа, в Пскове (улица Петрова, дом 1) откроется выставка «Псковская область: события и люди», посвященная 75-летию образования региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Посетители смогут увидеть документы о создании областных органов государственной власти и учреждений, подкрепленные фотографиями, личные дела работников, документы о назначении на должность первых лиц региона, а также фотографии населенных пунктов региона.

Выставка, расположенная в Государственном архиве Псковской области, проработает до 23 августа.

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