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Общество

Псковские родители смогут пользоваться интернет-навигатором по дополнительному образованию

14 августа 2019 года, 14:13

Навигатор по дополнительному образованию запустят в Псковской области. Об этом стало известно в ходе прямого эфире проекта ПАИ-live, гостем которого 14 августа стал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Уже скоро на сайте Управления образования Псковской области появится навигатор по программам дополнительного образования в домах детского творчества, частных школах, учреждениях спорта и культуры.


Псковские родители смогут пользоваться интернет-навигатором по дополнительному образованиюАлександр Седунов,
председатель комитета по образованию Псковской области 
Кроме того, на интернет-ресурсе можно будет найти описания этих дополнительных программ.

«Благодаря этому проекту родители и дети смогут посмотреть, как в рамках их территориальной доступности реализуются программы дополнительного образования и чему можно научиться», - отметил Александр Седунов.

По словам гостя эфира, записаться на выбранные программы можно будет до 15 сентября.

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