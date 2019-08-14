Псковские родители смогут пользоваться интернет-навигатором по дополнительному образованию

Навигатор по дополнительному образованию запустят в Псковской области. Об этом стало известно в ходе прямого эфире проекта ПАИ-live , гостем которого 14 августа стал председатель комитета по образованию Псковской области Александр Седунов.

Уже скоро на сайте Управления образования Псковской области появится навигатор по программам дополнительного образования в домах детского творчества, частных школах, учреждениях спорта и культуры.

Кроме того, на интернет-ресурсе можно будет найти описания этих дополнительных программ.

«Благодаря этому проекту родители и дети смогут посмотреть, как в рамках их территориальной доступности реализуются программы дополнительного образования и чему можно научиться», - отметил Александр Седунов.

По словам гостя эфира, записаться на выбранные программы можно будет до 15 сентября.