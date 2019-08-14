Новым главным архитектором Пскова стал Евгений Скачков из Брянской области

Новым главным архитектором Пскова стал Евгений Скачков. Об этом пишет Псковское агентство информации , ссылаясь на городскую администрацию.

В интервью ПАИ главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин сказал:

«Пока полноценного общения у нас не было, и с его работой до приезда в Псковскую область я не знаком. Планируем встретиться и поговорить о приоритетах в работе».

По словам Евгения Шапкина, Пскову необходим главный действующий архитектор.

«Главное, чтобы наши взгляды на развитие города в рамках современных тенденций совпадали», - подчеркнул он. «В первую очередь нам необходимо внести коррективы в региональные и городские градостроительные нормативы».

О том, какием видит Псков главный архитектор области Евгений Шапкин, «Псковская правда» подробно рассказывала в статье «Дизайн-код вывесок».