Новым главным архитектором Пскова стал Евгений Скачков из Брянской области

Новым главным архитектором Пскова стал Евгений Скачков. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на городскую администрацию.
Новым главным архитектором Пскова стал Евгений Скачков. Об этом пишет Псковское агентство информации, ссылаясь на городскую администрацию.
«Пока полноценного общения у нас не было, и с его работой до приезда в Псковскую область я не знаком. Планируем встретиться и поговорить о приоритетах в работе».
По словам Евгения Шапкина, Пскову необходим главный действующий архитектор.
«Главное, чтобы наши взгляды на развитие города в рамках современных тенденций совпадали», - подчеркнул он. «В первую очередь нам необходимо внести коррективы в региональные и городские градостроительные нормативы».
О том, какием видит Псков главный архитектор области Евгений Шапкин, «Псковская правда» подробно рассказывала в статье «Дизайн-код вывесок».
Евгений Скачков родился 4 июля 1969 года. По образованию - архитектор. В профессии - с 1989 года. В разные годы был доцентом кафедры «Строительные конструкции» в БГИТУ Брянска, главным архитектором проектного института ООО ПИИИ «БрянскГражданПроект», главным архитектором Брянской области, председателем правления Брянского отделения Союза архитекторов России, советником Российской Академии и Строительных Наук. Автор и разработчик документов территориального планирования.