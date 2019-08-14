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Общество

Радужную форель выращивали в Гдовском районе без согласования с Росрыболовством

14 августа 2019 года, 12:31

Прокуратура взяла на контроль нарушения, которые допустила гдовская фирма ООО «Форелевое хозяйство», выращивающая форель без согласования с агентством по рыболовству. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Деятельность по выращиванию радужной форели проводилась в южной части акватории озера Забельское без обязательного без каких-либо согласований с Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура потребовала устранить нарушения закона. Возбуждено дело об административном правонарушении.

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