Радужную форель выращивали в Гдовском районе без согласования с Росрыболовством

Прокуратура взяла на контроль нарушения, которые допустила гдовская фирма ООО «Форелевое хозяйство», выращивающая форель без согласования с агентством по рыболовству. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Деятельность по выращиванию радужной форели проводилась в южной части акватории озера Забельское без обязательного без каких-либо согласований с Северо-Западным территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству.

Псковская природоохранная межрайонная прокуратура потребовала устранить нарушения закона. Возбуждено дело об административном правонарушении.