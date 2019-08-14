Великолукский свиноводческий комплекс за год увеличил свои показатели на 28%

В первом полугодии 2019 года производство свинины в живом весе выросло на 4,1% и составило 2,33 миллиона тонн.

Наибольший прирост обеспечили сельхозтоваропроизводители Псковской области. В лидерах по-прежнему остаются Воронежская, Курская, Белгородская и Липецкая области.

Главный агропромышленный производитель псковского региона Великолукский свиноводческий комплекс увеличил свои показатели на 28%, по сравнению с прошлым годом, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе предприятия.

Напомним, великолукский свиноводческий комплекс входит в пятёрку ведущих сельскохозяйственных операторов страны. Является крупнейшим работодателем и налогоплательщиком Псковской области.