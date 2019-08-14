Мастер-планы для Пскова, Печор и Великих Лук разработают эксперты до конца августа

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по мастер-планам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мастер-планом является стратегия пространственного развития территорий, которая содержит выраженную градостроительную концепцию и разрабатывается при активном участии экспертов и горожан.

В будущем мастер-планами планируют заменят генеральные планы населенных пунктов, которые не всегда не учитывают потребности жителей и бизнеса и являются техническими документами для специалистов.