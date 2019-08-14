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Общество

Мастер-планы для Пскова, Печор и Великих Лук разработают эксперты до конца августа

14 августа 2019 года, 10:17

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание по мастер-планам. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Мастер-планом является стратегия пространственного развития территорий, которая содержит выраженную градостроительную концепцию и разрабатывается при активном участии экспертов и горожан.

В будущем мастер-планами планируют заменят генеральные планы населенных пунктов, которые не всегда не учитывают потребности жителей и бизнеса и являются техническими документами для специалистов.

Такие документы первыми разработают для крупных городов и главных туристических центров: Пскова, Великих Лук, Печор, Изборска и Пушкинских Гор.


Мастер-планы для Пскова, Печор и Великих Лук разработают эксперты до конца августаМихаил Ведерников, губернатор Псковской области

На совещании эксперты представили свое видение проектов мастер-планов вышеназванных населенных пунктов. По итогам презентации глава региона поручил доработать проекты до конца августа.

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