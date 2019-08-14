На бесплатную экскурсию по Приказным палатам приглашают псковичей в День Российского флага

В четверг, 22 августа, в День Российского флага, всех желающих псковичей и гостей города приглашают на бесплатную экскурсию «История России через археологию и этнографию» по Приказным палатам с посещением смотровой площадки на Власьевской башне. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

Участники экскурсии смогут посетить две выставки «Господин Псков» и «Кто в доме хозяин» с выходом на смотровую площадку и прогулкой по боевым ходам стен Псковского Кремля.

Предварительная запись уже началась. Телефон: +7(911)351-15-01.